В Туле в припаркованной машине нашли труп мужчины

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Вечером 9 января в Городском переулке в Туле в припаркованном Volkswagen был обнаружен труп 49-летнего мужчины.

По предварительным данным, погибший – житель Малоярославца Калужской области. В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области подтвердили факт происшествия.

По предварительным данным, мужчина в тот вечер находился за рулем автомобиля, почувствовал себя плохо и свернул на обочину, после чего скончался. Скорую помощь вызвали прохожие.