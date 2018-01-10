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В Туле в припаркованной машине нашли труп мужчины

В Туле в припаркованной машине нашли труп мужчины

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Вечером 9 января в Городском переулке в Туле в припаркованном Volkswagen был обнаружен труп 49-летнего мужчины. 

По предварительным данным, погибший – житель Малоярославца Калужской области. В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области подтвердили факт происшествия. 

По предварительным данным, мужчина в тот вечер находился за рулем автомобиля, почувствовал себя плохо и свернул на обочину, после чего скончался. Скорую помощь вызвали прохожие. 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 15:16 +2
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