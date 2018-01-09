Ушел из жизни бывший игрок «Арсенала»

Валерию Матюнину было 57 лет.

Сегодня, 9 января, скончался мастер спорта СССР, известный в прошлом футболист московского «Динамо», обладатель Кубка СССР-1984 Валерий Матюнин.

Помимо «Динамо» он также защищал цвета «Факела», «Спартака» (Кострома), «Днепра» (Могилёв) и других команд.

В составе тульского «Арсенала» Матюнин выступал в 1988 году.

После окончания игровой карьеры Валерий Матюнин работал арбитром. В последнее время он был членом президиума Московской федерации футбола, где также возглавлял Комитет ветеранов футбола.

Отметим, что в августе 2016 года в рамках Дня физкультурника в Туле на Центральном стадионе Валерий Матюнин принял участие в матче между легендами российского футбола и ветеранами «Арсенала».