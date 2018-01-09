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Как провели свои новогодние каникулы известные туляки?

Как провели свои новогодние каникулы известные туляки?

Вся страна отдыхала до 8 января включительно. Как прошли эти волшебные новогодние дни?

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:

– Всегда считал, что отдых – это смена деятельности. Чем разнообразнее, тем лучше. Очень рад, что в эти каникулы удалось многое успеть. Встретить Новый год вместе с семьей и туляками на главной площади города. В сочельник побывать на Рождественской службе в Свято-Успенском кафедральном соборе Тулы.

Активный отдых тоже получился. Между главными праздниками на пару дней выбрался на природу, потом вышел на лед против команды олимпийцев в составе Александра Якушева, Алексея Касатонова, Валерия Каменского и других легенд нашего хоккея. Провел несколько рабочих встреч в Туле. С президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым обсудили стратегию и перспективы усиления команды. Пообщался с инвесторами. В общем, праздниками доволен, настрой на работу хороший!

 

Наталия Зыкова, уполномоченный по правам детей в Тульской области:

 

– Новый год и каникулы я провела со своей семьей, с детьми. Можно сказать, не расставались ни на минуту. Впервые пришли в новогоднюю ночь на площадь Ленина, чтобы испытать это единение, общую радость. Наша главная площадь и елка были очень красивые, родные из другого города это особо отметили. Сказали – как Москва! Ну а на каникулах мы с детьми катались на коньках – отличный каток на площади Ленина получился.

Пекли всякие вкусности и ходили в гости. Не только к родным, но и к моим подопечным, к многодетным и опекунским семьям. Мои дети везде были со мной. Так что праздник у нас получился по-детски искренний, веселый и активный.

 

Владимир Афонский, депутат Госдумы от Тульской области:

– Каникулы для меня начались 31 декабря. По давней традиции – уже 19 лет подряд – мы с друзьями и детьми утром играем в футбол. Потом, тоже по традиции и почти как в кино «С легким паром!», – баня. А затем всей семьей готовили новогодний стол.

Новый год встретили в семейном кругу, а уже на следующий день полетели в Крым. За солнышком, за вкусным морским воздухом, за атмосферой такого родного курорта. Много ходили и плавали, правда, не в море, а в бассейне с морской водой. В Рождественский сочельник были в Бахчисарае, Свято-Успенском пещерном монастыре и ханском дворце. Каникулы получились очень насыщенные и активные!

 

Сергей Галкин, начальник УВД Тульской области:

– Все новогодние каникулы для меня были рабочими. Ежедневно выходил на службу для организации деятельности по профилактике и раскрытию противоправных деяний. В новогоднюю и рождественскую ночи проверял работу нарядов, обеспечивающих общественный порядок и безопасность граждан на массовых мероприятиях. Кроме того, посещал отделы полиции на территории Тулы и области, проверял, как организовано своевременное реагирование на сообщения граждан. В результате принятых полицией Тульской области мер общественный порядок во время новогодних и рождественских праздников был обеспечен в полном объёме.

 

Татьяна Ларина, уполномоченный по правам человека в Тульской области:

– Новый год мы встретили всей семьей дома. В новогодние каникулы по традиции поехали гулять по Москве. Ночная новогодняя, рождественская столица очень красивая. Но и наша Тула, замечу, ничуть не уступает ей. Еще одна наша семейная новогодняя традиция – сходить в московский театр. В этом году это был Московский дворец молодежи и мюзикл «Привидение». Очень трогательный спектакль о настоящей любви с необычными и завораживающими виртуальными декорациями, поставленный по мотивам одноименного оскароносного фильма с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях. Ну а завершающим аккордом моих новогодних каникул стал семейный поход в кино на замечательный фильм «Движение вверх».

 

Александр Козлов, прокурор Тульской области:

– Раннее утро каждого праздничного дня я начинал со звонка дежурному прокурору – получить оперативную обстановку по области. Все каникулы провел дома, в кругу семьи, общался с детьми, которых из-за загруженности по службе вижу очень редко и по которым всегда скучаю. В новогоднюю ночь за семейным столом собралась вся наша большая семья – супруга, дети, племянники, крестники.

Всей семьей посещали разные праздничные мероприятия, например городскую елку с новогодним фейерверком. А в Рождество Христово с супругой Алёной Дмитриевной и родственниками посетил храм Серафима Вырицкого в поселке Решетниково в Клину.

 

Александр Воронцов, председатель Общественной палаты Тульской области:

– В эти новогодние каникулы я с супругой отправился в путешествие. Мы навещали своих родственников в соседних областях. Начали с Москвы. Почему-то новогодняя столица в этом году чем-то была похожа на Венецию. 30 декабря был сильный дождь, везде вода, в которой отражались новогодние огни и наряженные елки. Новогоднюю ночь мы встречали традиционно – со снегом!

Его удалось застать во Владимире, утром даже снеговика слепили. Потом побывали еще и в Иваново, увы, грустный серый город. Я все время сравнивал нашу родную Тулу со столицами других регионов. Тула все-таки красавица. Ну а еще мы с супругой все каникулы развлекали родных, переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку. Всем понравилось, было весело!

 

Евгений Авилов, глава администрации Тулы:

– Новый год вся администрация Тулы встречала на площади Ленина вместе с туляками. Пришли семьями, с детьми. И хоть погода была не новогодняя, праздник удался на славу. Ну а новогодние каникулы для нас – время рабочее, чтобы туляки спокойно отдыхали, чтобы город был чистый и ухоженный. Конечно, удалось и отдохнуть. Поехали с семьей в Бунырево, наше любимое место отдыха. Каникулы – это возможность посвятить время своим близким, навестить друзей, почитать книги и посмотреть кино.

 

Николай Воробьев, депутат Тульской облдумы:

– Для нашей семьи фраза о том, что Новый год семейный праздник – это не просто ставшее привычным утверждение – это добрая традиция, которая была заложена еще нашими бабушками и дедушками. В новогоднюю ночь за одним столом собираются представители разных поколений: наши родители, мы с супругой, наш сын, приезжают братья, сестры со своими семьями. В общем, бой курантов мы слушаем в кругу самых близких людей. Так было и в этом году.  Ну а дальше – прекрасное время рождественских каникул, когда можно ездить в гости к родственникам, друзьям. Самым запоминающимся моментом этих рождественских дней для меня стала встреча в канун Рождества со схиархимандритом Илием – духовником братии Оптиной пустыни, личным духовником Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Общение с этим удивительным человеком всегда оставляет в душе самые светлые чувства. И я очень благодарен судьбе за то, что она подарила мне возможность познакомиться с такой неординарной личностью.

 

Наталия Пилюс, депутат Госдумы:

– Новогодние каникулы начались сразу после региональной предновогодней недели, самой приятной в году, потому что получилось на время стать волшебником и подарить многим детям и взрослым чудо праздничного настроения.

Сам Новый год я с друзьями встретила в Кисловодске. Лечебные свойства курорта, знаменитая вода, чистейший воздух, доброжелательное отношение людей – все это способствует тому, что курорт не только возрождается, но и становится привлекательным как для россиян, так и для иностранцев. Рождество я встретила в соборе Святителя Николая Чудотворца. За время отдыха успела посетить чудесный органный вечер «Аве Мария», во время которого музыка пронесла нас по всем новогодним столицам мира и неизменно привела в Россию. Новый год – чудесный праздник, который дарит самые лучшие эмоции, помогает набраться сил для работы в году наступающем.

 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 14:00 0
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