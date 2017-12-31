новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают в гости к Деду Морозу и на праздничный концерт
Фото Алексея Пирязева

Туляков приглашают в гости к Деду Морозу и на праздничный концерт

Публикуем афишу праздничных мероприятий на сегодня, 1 января.

Туляков и гостей города ждут концерты, игровые программы, фитнес-тренировка и спортивные эстафеты.

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Детский городок:

16.00 – резиденция Деда Мороза.

Эстрада:

13.00 - фитнес-тренировка Fitness mix Dancing.

13.30 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

15.00 - рождественский духовой оркестр.

16.00 - концертная программа «С Новым годом!».

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Площадь Ленина:

15.00 – зимний кинотеатр,

19.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.

Подробная афиша городских мероприятий на новогодние каникулы здесь.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:31 +4
Другие статьи по темам
Событие
ПраздникиафишаНовый годконцертыпаркплощадь Ленина
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В новогоднюю ночь в Туле родилось 5 малышей
В новогоднюю ночь в Туле родилось 5 малышей
Полицейские задержали водителя, насмерть сбившего пешехода на Рязанской в Туле
Полицейские задержали водителя, насмерть сбившего пешехода на Рязанской в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.