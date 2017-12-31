Туляков приглашают в гости к Деду Морозу и на праздничный концерт
Публикуем афишу праздничных мероприятий на сегодня, 1 января.
Туляков и гостей города ждут концерты, игровые программы, фитнес-тренировка и спортивные эстафеты.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
Детский городок:
16.00 – резиденция Деда Мороза.
Эстрада:
13.00 - фитнес-тренировка Fitness mix Dancing.
13.30 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
15.00 - рождественский духовой оркестр.
16.00 - концертная программа «С Новым годом!».
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Площадь Ленина:
15.00 – зимний кинотеатр,
19.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.