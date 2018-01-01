Полицейские задержали водителя, насмерть сбившего пешехода на Рязанской в Туле

Фото очевидцев

31 декабря в 23.50 напротив дома №48 по ул. Рязанская в Туле произошла авария. Неустановленный автомобиль сбил 25-летнего гражданина Республики Узбекистан. От полученных травм мужчина скончался на месте. После наезда авто скрылся.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, скрывшийся водитель был установлен. Им оказался 32-летний мужчина, управлявший автомобилем ДЭУ-НЭКСИЯ.

По предварительной информации, на момент совершения ДТП, данный водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Всего же за прошедшие сутки на дорогах Тульской области произошли 4 аварии, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.