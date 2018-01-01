В новогоднюю ночь в Туле родилось 5 малышей

Фото kids365.ru.

Один появился на свет в Центральном родильном доме, а четверо - в областном перинатальном центре.

В Новом году в Тульском областном перинатальном центре акушеры приняли первые роды в 0.50: на свет появилась малышка весом 3 300 кг. Уже через 20 минут, в 1.10 родилась девочка весом 3 450 кг. В 1.45 появилась еще одна девочка. Вес новорожденной — 3 150 кг. И в 9.00 родилась еще одна юная тулячка весом 2 690 кг.

В Центральном родильном доме первые роды врачи приняли в 9.05. Родилась девочка весом 3 850 кг.