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В новогоднюю ночь в Туле родилось 5 малышей
Фото kids365.ru.

В новогоднюю ночь в Туле родилось 5 малышей

Один появился на свет в Центральном родильном доме, а четверо - в областном перинатальном центре.

В Новом году в Тульском областном перинатальном центре акушеры приняли первые роды в 0.50: на свет появилась малышка весом 3 300 кг. Уже через 20 минут, в 1.10 родилась девочка весом 3 450 кг. В 1.45 появилась еще одна девочка. Вес новорожденной — 3 150 кг. И в 9.00 родилась еще одна юная тулячка весом 2 690 кг.

В Центральном родильном доме первые роды врачи приняли в 9.05. Родилась девочка весом 3 850 кг.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:34 +10
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