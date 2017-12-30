Полицейские напоминают тулякам о профилактике квартирных краж

В новогодний период возможно увеличение количества квартирных краж, когда многие граждане покидают на длительный срок свои квартиры, уезжая за город или в отпуск.

Обезопасить свой дом можно несколькими способами:

- хорошие отношения с соседями. Во время длительного отсутствия их можно попросить присматривать за квартирой, поливать цветы, включать и выключать периодически свет или телевизор, чтобы создать эффект присутствия хозяев в квартире, также их можно попросить вынимать корреспонденцию из почтового ящика;

- над дверью в коридоре желательно установить видеокамеру, небольшой датчик с мигающим маячком, который может насторожить злоумышленника, что квартира находится под охраной;

- уезжая, не нужно забывать закрыть окна и форточки, балконные двери, желательно установить решетки, если квартира расположена на первых и последних этажах;

- нежелательно распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха.