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Туляки устроили огромные очереди на открытии супермаркета
Фото из группы ВКонтакте "Подслушано в Туле".

Туляки устроили огромные очереди на открытии супермаркета

Выглядит это довольно странно.

Сегодня, 28 декабря, в Туле на улице Фрунзе открылся один из крупных супермаркетов. Это событие вызвало большой ажиотаж среди туляков. В погоне за новогодними скидками на продукты люди устроили огромные очереди перед магазином. А что происходит внутри помещения, страшно представить! Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Напомним, подобный случай был в ноябре. Тогда в ТЦ «Рио» магазин электронной техники продавал товар с большими скидками. Туляки практически штурмовали супермакет.

сегодня, в 17:20 0
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