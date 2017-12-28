Туляки устроили огромные очереди на открытии супермаркета

Фото из группы ВКонтакте "Подслушано в Туле".

Сегодня, 28 декабря, в Туле на улице Фрунзе открылся один из крупных супермаркетов. Это событие вызвало большой ажиотаж среди туляков. В погоне за новогодними скидками на продукты люди устроили огромные очереди перед магазином. А что происходит внутри помещения, страшно представить! Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Напомним, подобный случай был в ноябре. Тогда в ТЦ «Рио» магазин электронной техники продавал товар с большими скидками. Туляки практически штурмовали супермакет.