Туляков поздравили главы правительства Тульской области, чиновники и предприниматели

Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области

Дорогие жители Тульской области!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Это самые яркие, добрые и долгожданные праздники — время радости, улыбок и подарков. В эти дни мы делимся друг с другом положительными эмоциями и приятными воспоминаниями, подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее.

Для Тульской области 2017 год был очень насыщенным. Он принес нам новый полезный опыт, дал старт многим амбициозным проектам. Вместе с вами мы работали на благо родного края. Уверен, что и в 2018 году мы продолжим добиваться поставленных целей. Для этого у области есть всё необходимое.

Давайте в Новый год возьмем с собой только самое лучшее. Пусть он подарит нам как можно больше счастливых мгновений. Пусть вас окружает забота родных и близких людей, а дома всегда будет тепло и уютно.

Крепкого здоровья вам, успехов, добра и благополучия!

С праздником!

Сергей Харитонов,

председатель Тульской областной Думы

Уважаемые земляки!

Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с наступающим Новым годом!

Этот добрый зимний праздник мы по традиции встречаем в кругу семьи, с близкими друзьями. Мы всегда стремимся сделать его волшебным и радостным. С удовольствием наряжаем елку, дарим подарки, а под бой кремлевских курантов загадываем заветные желания и верим, что они обязательно сбудутся.

Благодарю вас за созидательный труд на благо Тульской области. Уверен, что в будущем году мы добьемся новых успехов.

Искренне желаю, чтобы эти праздничные дни стали для вас началом нового удачного года, полного успешных свершений!

Здоровья вам, счастья, благополучия и всего самого наилучшего!

Юрий Цкипури,

глава муниципального образования город Тула

Евгений Авилов,

г лава администрации города Тулы

Дорогие туляки!

От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Мы, россияне, очень любим эти праздники. Они отражают наши семейные традиции, нашу любовь к родным и близким, наш дом, его уют и теплоту. И так складывается из поколения в поколение, что возле елки в семейном кругу собирались наши бабушки и дедушки, собираются наши дети и внуки. Новый год и Рождество — это дом, семья, любовь. Именно поэтому мы так ждем эти праздники. Поэтому так тщательно выбираем подарки, накрываем праздничный стол, стремимся поздравить всех, кто дорог.

От всей души желаем, чтобы в 2018 году сбылись все ваши светлые желания, чтобы мечты воплотились в жизнь, чтобы все родные и любимые были всегда рядом. Пусть каждый дом будет наполнен теплом и любовью! Всем и каждому — счастья, здоровья и благополучия!

Александр Козлов,

прокурор Тульской области

государственный советник юстиции 2 класса

Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с новым, 2018 годом и Рождеством Христовым!

В 2017 году органы прокуратуры области во взаимодействии с органами государственной и законодательной властью региона, институтами гражданского общества (или общественностью), коллегами из правоохранительных органов на системной основе активно проводили работу по защите социальных и иных конституционных прав и законных интересов граждан, противодействию коррупции, экологическим правонарушениям, отстаивали интересы государства. Эта работа нами будет продолжена и впредь.

Пусть новый год принесёт каждому стабильность и мир, исполнение желаний, оптимизм, счастье, здоровье и благополучие!

Николай Петрунин,

депутат Госдумы VII созыва от Тульской области

(фракция «Единая Россия»)

Уважаемые жители Тульской области!

Примите самые теплые и искренние поздравления с новым, 2018 годом!

Уходящий год запомнится нам яркими политическими событиями, плодотворной работой на благо тульского края и всей России.

Для каждого из нас важны такие незыблемые ценности, как здоровье родных, успехи детей, возможность работать, помогать тем, кто нуждается в поддержке. Именно из этого складывается благополучие каждого человека, а из благополучия каждой семьи — процветание региона и всего государства.

Каким будет год наступающий, во многом зависит от согласия в обществе и нашей ответственности за настоящее и будущее страны. Пусть он подарит нам успех в делах, радость общения, тепло семейного очага! Пусть будет удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений!

Желаю здоровья, семейного счастья, праздничного настроения!

Виктор Дзюба,

депутат Госдумы Федерального собрания РФ

VII созыва от Тульский области,

член Президиума Генсовета партии «Единая Россия».

Дорогие друзья, уважаемые жители Тульской области!

Искренне поздравляю вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством!

Это время, полное света, веселья и доброты, радостных ожиданий и новых надежд. В уходящем году нам удалось многого добиться, и это стало возможным благодаря совместной плодотворной работе, терпению и созиданию, настойчивости и оптимизму. Уверен, что трудолюбие, сила духа и любовь к родной земле станут залогом достижений и в 2018 году.

Дорогие земляки! Я желаю вам войти в этот новый год с чудесным настроением, чистыми помыслами, с верой в лучшее. Пусть год будет щедрым на удачу и новые свершения, принесет счастье и наполнит каждый дом теплом и взаимопониманием! Дарите любовь и заботу своим близким, будьте добрее и приветливее, цените каждый миг своей жизни. Крепкого здоровья вам, благополучия и достатка!

Александр Стариков,

генерал-майор юстиции

руководитель следственного управления

Следственного комитета РФ

по Тульской области Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с наступающим новым, 2018 годом! Пусть грядущий год принесет вам удачу и успех, откроет перед вами новые перспективы, сохранив то хорошее, что уже достигнуто. Доброго вам здоровья и неиссякаемого оптимизма, чудесных встреч и интересных планов, бодрости духа и мира в душе! Пусть каждый новый день будет наполнен маленькими радостями и большими победами, замечательными впечатлениями и яркими эмоциями, которые сделают вашу жизнь еще насыщеннее! Добра вам, тепла и любви!

Сергей Галкин,

Начальник УМВД России по Тульской

области генерал-майор полиции

Уважаемые жители Тульской области, дорогие друзья!

От имени Управления МВД России по Тульской области и себя лично поздравляю вас с наступающим новым, 2018 годом!

Под бой курантов мы всегда ожидаем, что наступающий год станет шагом к новым достижениям. Этот светлый праздник всегда наполняет наши сердца особой душевной теплотой и радостью, вселяет надежду и оптимизм. Это время подведения итогов и начала новых свершений. Желаю всем вам, чтобы 2018 год реализовал всё задуманное. Пусть ваши родные и любимые всегда поддер­живают вас во всех начинаниях, станут опорой в делах и всегда будут рядом. Пусть грядущий год принесёт вам только положительные эмоции, успех и благополучие!

С Новым годом!

Олег Петрик, начальник Управления Росгвардии

по Тульской области,

полковник

Уважаемые жители Тульской области! От имени руководства Управления Росгвардии по Тульской области и всего личного состава поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Мы всегда с надеждой и радостью встречаем эти замечательные праздники! Связываем с ними светлые и добрые чувства, подводим итоги и строим планы на будущее.

Пусть Новый год войдет в ваши дома с миром и добром, подарит стабильность и благополучие.

Мира, счастья и добра вам и вашим близким!

Владимир Кий, начальник Главного управления МЧС России

по Тульской области

Уважаемые коллеги, друзья! От имени руководства и личного состава Главного управления МЧС России по Тульской области сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Близится к завершению 2017 год, который принес всем нам много важных событий. Были на этом пути успехи и трудные решения. Но, несмотря на все сложности, сделано немало в области обеспечения безопасности населения нашего региона.

В уходящем году хочу поблагодарить всех, кто служит в главном спасательном ведомстве региона и подчиненных подразделениях. Отдельная признательность тем, кто в праздничные дни будет нести службу на боевом дежурстве, а также вашим семьям за их любовь и поддержку. Всем тем, кто встречает праздники в кругу своих близких, хочу пожелать тепла, мира и добра в Новогоднюю ночь.

Наступающий год пусть будет для вас наполнен яркими событиями и добрыми делами, все задуманное должно непременно осуществиться, а проблемы и ненастья останутся в прошлом! Счастья и всего самого доброго всем вам!

Александр Скворцов,

директор Тульского филиала Страховой

компании «Согласие».

Дорогие земляки!

Коллектив Тульского филиала Страховой компании «СОГЛАСИЕ» сердечно поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходит в историю 2017 год. Многим из нас он принес радость новых встреч, свершений и удач. Кому-то он оставил на душе след печали и утрат. Но все мы вместе искренне надеемся, что наступающий год принесет нам только доброе и светлое, оставив все невзгоды и напасти в уходящем году.

Пусть в новом году вам сопутствует удача во всех благих делах! Пусть будут живы и здоровы ваши родные и близкие, счастливы ваши дети и внуки! Пусть теплый и ясный свет их любви, свет семейного очага освещает жизнь каждого из вас и согревает даже в самые трудные минуты!

Мирного вам неба, крепкого здоровья, праздничного настроения, стабильности, благополучия, оптимизма, любви и согласия.

Борис Сокол,

президент компании «Щекиноазот».

Уважаемые коллеги, партнеры!

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с наступающими торжествами — Новым годом и Рождеством!

У же совсем скоро любимые, радост­ные, добрые праздники раскрасят нашу жизнь в яркие краски, наполнят ее светом надежд, устремленных в будущее. Мы ждем в эти дни только хороших событий и исполнения самых заветных желаний.

Мы в компании «Щекиноазот» сегодня мечтаем и о личном и семейном благополучии, и о том, чтобы наши планы в рамках долгосрочной Стратегии развития завода получили успешную реализацию. В настоящее время мы ведем строительство одновременно нескольких высокотехнологичных производственных установок. И все проекты — в активной фазе!

Высокие результаты производственной деятельности стали возможны благодаря профессионализму, нацеленности на результат, сплоченности всего коллектива химиков. От души благодарю за эффективное и конструктивное сотрудничество всех наших партнеров, представителей делового сообщества, власти.

…Пусть новый, 2018 год станет временем осуществления замыслов и добрых дел. Пусть он будет удачным и счастливым. Запомнится новыми свершениями, исполнением всего задуманного и множеством ярких, позитивных моментов. Крепкого здоровья вам и вашим близким! Мира и тепла вашим домам!

Владимир Панин,

ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого

Сердечно поздравляю преподавателей и сотрудников, студентов и аспирантов, выпускников и ветеранов Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого с новым, 2018 годом и Рождеством!

2017 год был богат событиями. Нам есть чем гордиться: университет живет насыщенной жизнью, развивает научную и инновационную деятельность, расширяет международные связи, улучшает материально-техническую базу. Все успехи не случайны, поскольку в университете есть главное — замечательный коллектив преподавателей, сотрудников и талантливых студентов. Я убежден, что наша с вами совместная работа будет успешно продолжена.

Дорогие коллеги! Благодарю вас за добросовестный труд, за все, что вами сделано в уходящем году. Желаю вам неиссякаемых творческих сил, достижения смелых целей и профессиональных высот, энергии и оптимизма, крепкого здоровья, душевного тепла и согласия в ваших семьях!

Отдельно хочу поздравить студентов, которые своими научными, творческими и спортивными успехами приумножают славу университета, желаю им удачи во всех свершениях!

Пусть 2018-й оправдает все наши надежды! И пусть каждого из нас сопровождают верная дружба, искренняя любовь, тепло семейного очага!

Игорь Вайсе,

директор филиала ЭОО «Хайдельберг-Цемент Рус»

в пос. Новогуровском.

Дорогие туляки!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!

На пороге — самый яркий, красивый и любимый всеми праздник.

Каждый раз он приходит к нам с запахом хвои и мандаринов, верой в торжество добра и надеждой на лучшее будущее.

Пусть новый год станет для всех годом стабильности и согласия, новых возможностей и профессиональных достижений.

Пусть вам сопутствуют взаимопонимание и поддержка коллег, верность друзей и любовь близких.

Крепкого здоровья, благополучия, исполнения самых заветных желаний и чудесного новогоднего настроения!

Игорь Кабанов,

генеральный директор группы компаний «Браер»

Группа компаний «Браер» поздравляет туляков с Новым годом!

Новогодние праздники — это время приятных хлопот и радостных встреч с родными и друзьями. Под бой курантов мы вспоминаем лучшие мгновения, строим планы на будущее, загадываем самые сокровенные желания.

С каждым годом Тульская область все больше развивается, становится красивее, успешнее. Мы радуемся тем хорошим изменениям, которые происходят, но улицах, в наших домах. Все мы сами стараемся сделать мир вокруг себя лучше, и у нас это получается. Так давайте и в следующем году не сбавлять темпа!

Пусть этот чудесный праздник будет волшебным для каждого из вас! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и достатка! Пусть все ваши идеи будут реализованы, пусть сбудутся ваши мечты!

Елена Матвеева,

генеральный директор ООО «ГК «Автокласс»

Дорогие друзья!

Поздравляем вас со светлыми, желанными и любимыми всеми праздниками — Новым годом и Рождеством!

Искренне желаем вам, чтобы эти праздники прошли в кругу семьи и друзей, загаданные желания сбылись, а запах ёлки и блеск игрушек принесли тепло и уют в ваш дом!

Крепкого здоровья вам и вашей семье, счастья и удачи во всех начинаниях. Пусть вас обойдут стороной невзгоды, пусть следующий год будет щедрым на радостные события и положительные эмоции!