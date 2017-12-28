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В Туле юные легкоатлеты боролись за Кубок Реньжиной
Фото Алексея Пирязева.

В Туле юные легкоатлеты боролись за Кубок Реньжиной

Победителей награждала сама спортсменка.

В Туле в манеже «Арсенала» прошел Кубок Екатерины Реньжиной по легкой атлетике. Ребята соревновались на дистанциях 60 и 200 метров. Победителей награждала знаменитая спортсменка. Екатерина с удовольствием общалась и фотографировалась с ребятами.

Катя поделилась с Myslo эмоциями:

- Всё прошло весело, с праздничным предновогодним настроением. Все были в красных колпаках! Дед Мороз и Снегурочка вручали подарки самым маленьким. Победители получили медали, грамоты, кубки, календари. В общем, пятый Кубок прошёл отлично, все довольны!

Я рада, что столько ребят заинтересовано в спорте, в лёгкой атлетике. Не только дети, но и их родители.

победители

Бег 60 м

Кочеткова Карина, Разаев Кирилл, Слукина Анна, Васин Алексей, Журина Виктория, Ким Алексей, Чернова Варя, Виноградов Виталий, Симакова Ангелина, Щарев Савелий, Васенина Анна, Хаталин Дмитрий.

Бег 200 м

Зяблова Полина, Аллахвердян Роман, Юдина Анастасия, Боровков Даниил, Грызлова Дарья, Шальнев Даниил.

Галерея
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 1
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 2
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 3
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 4
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 5
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 6
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 7
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 8
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 9
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 10
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 11
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 12
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 13
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 14
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 15
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 16
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 17
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 18
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 19
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 20
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 21
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 22
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 23
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 24
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 25
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 26
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 27
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 28
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 29
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 30
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 31
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 32
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 33
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 34
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 35
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 36
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 37
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 38
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 39
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 40
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 41
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 42
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 43
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 44
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 45
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 46
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 47
Кубок Реньжиной по легкой атлетике, Фото: 48
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:36 +4
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