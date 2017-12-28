В Туле юные легкоатлеты боролись за Кубок Реньжиной

Фото Алексея Пирязева.

В Туле в манеже «Арсенала» прошел Кубок Екатерины Реньжиной по легкой атлетике. Ребята соревновались на дистанциях 60 и 200 метров. Победителей награждала знаменитая спортсменка. Екатерина с удовольствием общалась и фотографировалась с ребятами.

Катя поделилась с Myslo эмоциями:

- Всё прошло весело, с праздничным предновогодним настроением. Все были в красных колпаках! Дед Мороз и Снегурочка вручали подарки самым маленьким. Победители получили медали, грамоты, кубки, календари. В общем, пятый Кубок прошёл отлично, все довольны!

Я рада, что столько ребят заинтересовано в спорте, в лёгкой атлетике. Не только дети, но и их родители.

победители

Бег 60 м



Кочеткова Карина, Разаев Кирилл, Слукина Анна, Васин Алексей, Журина Виктория, Ким Алексей, Чернова Варя, Виноградов Виталий, Симакова Ангелина, Щарев Савелий, Васенина Анна, Хаталин Дмитрий.

Бег 200 м

Зяблова Полина, Аллахвердян Роман, Юдина Анастасия, Боровков Даниил, Грызлова Дарья, Шальнев Даниил.