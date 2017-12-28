Туляк пожаловался в полицию на автохама

Сотрудники ГИБДД выехали на место, разобраться в ситуации.

Туляк сообщил на телефон доверия УМВД России, что на пересечении улиц Ф. Энгельса и Каминского припаркован автомобиль «Тойота» с нарушениями.

По указанному адресу выехал экипаж ДПС.

Выяснилось, что иномарка была припаркована на тротуаре.

На владельца автомобиля составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».

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Телефон доверия УМВД России по Тульской области — 32−22−85.