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За махинации с землей осужден председатель совета Мордвесского потребительского общества

За махинации с землей осужден председатель совета Мордвесского потребительского общества

Суд первой инстанции оштрафовал мужчину, но прокуратура обжаловала приговор и добилась назначения более сурового наказания.

Виновным председателя совета Мордвесского потребительского общества 56-летнему Валерию Амирханову Веневский районный суд признал еще 2 ноября 2017 года. Вина мужчина была доказана в мошенничестве с использованием служебного положения – ч. 3 ст. 159 УК РФ.
 
Суд установил, что Амирханов в 2013 году обманным путем получил письменные согласия от 9 пайщиков общества на отчуждение принадлежащих обществу расположенных в п. Мордвес двух земельных участков площадью 2828 кв. м общей стоимостью 922 тыс. рублей. Оформил на себя право собственности на участки, а затем 5 июля 2016 года по договору купли-продажи продал своей родной сестре один из участков за 45 тыс. рублей.
 
Суд назначил В. Амирханову штраф в размере 120 тыс. рублей.
 
Указанный приговор по мотивам мягкости назначенного наказания прокурором Веневского района обжалован в апелляционном порядке в Тульский областной суд.
 
Суд согласился с требованиями прокурора района и определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 25 декабря приговор в отношении В. Амирханова изменен – ему усилено наказание до 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.
 
Приговор суда вступил в законную силу.
сегодня, в 12:28 +1
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