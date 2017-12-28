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Fitch улучшило прогноз рейтинга Tele2 до «стабильного»

Fitch улучшило прогноз рейтинга Tele2 до «стабильного»

Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг ООО «Т2 РТК Холдинг» на уровне «В+» и улучшило прогноз до «стабильного».

«Стабильный» прогноз отражает значительное улучшение финансовых показателей Tele2 на фоне выхода на московский рынок и существенного снижения долговой нагрузки.

Среди основных факторов стабильности эксперты Fitch отметили смену стратегического фокуса Tele2: компания отказалась от бизнес-модели дискаунтера в пользу создания уникального ценностного предложения. По мнению аналитиков, это должно способствовать большему рыночному равновесию и росту маржинальности бизнеса Tele2. Низкий отток доказывает эффективность стратегии оператора, направленной на постепенное увеличение ARPU и привлечение качественных абонентов.

В числе прочих драйверов роста бизнеса аналитики Fitch указали на активное развитие MVNO-проектов в Tele2. Направление имеет хорошую перспективу роста выручки и позволяет компании эффективно использовать свою инфраструктуру.

По прогнозам экспертов, Tele2 продолжит постепенно наращивать свою долю и увеличивать доходы с опережением рынка. В качестве точек роста агентство выделило развитие услуг передачи данных на фоне активного строительства сетей 3G/4G и увеличение доли активных интернет-пользователей в сети компании.

Кроме того, аналитики Fitch отметили преимущества стратегического партнерства с «Ростелекомом». Tele2 пользуется доступом к инфраструктуре компании, что позволяет оператору существенно экономить на операционных расходах.

сегодня, в 11:41 0
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