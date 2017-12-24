В Тульской области ищут родственников красноармейцев, погибших в бою под Смоленском в 1943 году

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Поисковые отряды обнаружили останки 26 воинов и по архивным документам установили их имена.

Поисковые отряды обнаружили останки воинов, погибших в Демидовском районе Смоленской области в сентябре 1943 года.

В 2017 году останки павших бойцов и командиров Красной армии перезахоронили на «Поле памяти» недалеко от Смоленска.

Исследователям удалось восстановить имена погибших по архивным документам. Среди них уроженцы Тульской области:

Сергей Родионович Гарин, родился в 1923 году в с/с Карачевский Кимовского района Тульской области.

Воинское звание и место службы: красноармеец, 1-ый номер ПТР, 101 осбр.

Дата и место призыва: 1942, Кимовский РВК, Тульская область.

ФИО и адрес родственников на момент призыва: Тульская область, Кимовский район, Карачаевский с/с, отец: Радион Алексеевич Гарин.

Иван Иванович Денисов, родился в 1923 году в д. Елизаветино с/с Сивцевский,Тарусенского района Тульской области.

Воинское звание и место службы: красноармеец, пулеметчик, 101 осбр. Член ВЛКСМ.

Дата и место призыва: 1942, Тарусенский РВК, Тульская область.

ФИО и адрес родственников на момент призыва: Тульская область, Тарусенский район, Сивцевский с/с, д. Елизаветино, мать: Варвара Григорьевна Денисова.

Константин Яковлевич Кудинов, родился в 1923 году в Климовском с/с Серебряно-Прусского района Тульской области.

Воинское звание и место службы: красноармеец, 1-ый номер ПТР Ружья, истребитель танков 101 осбр.

Дата и место призыва: 1942, Серебряно-Прудский РВК, Тульская область.

ФИО и адрес родственников на момент призыва: Тульская область, Серебряно-Прудский район, Климовский с/с, отец: Яков Васильевич Кудинов.

Петр Дмитриевич Филимонов, родился в 1922 году в д. Мятитрубово Богославского с/с Ивановского района Тульской области.

Воинское звание и место службы: Ст. сержант, ком. отделения, пулеметчик, 101 осбр.

Дата и место призыва: 1940, Ивановский РВК, Тульская область.

ФИО и адрес родственников на момент призыва: Тульская область, Ивановский район, Богославский с/с, мать: Елизавета Владимировна Филимонова.

Координатор работы по поиску родственников павших воинов Александр Семенов: +7 (904) 361-14-71, email: aleksandrs067@ya.ru.

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