Тульские боксеры завоевали золотые медали на межрегиональных соревнованиях

Фото Федерации бокса Тульской области

За звание лучших боролись 63 спортсмена из Московской, Орловской и Тульской областей.

23 декабря в Узловой завершились XXX межрегиональные соревнования по боксу, посвященные освобождению города от фашистских захватчиков и памяти Героя Советского Союза М. Я. Кузякина .

На ринг вышли 63 боксера из Московской, Орловской и Тульской областей.

По итогам турнира туляки завоевали 6 золотых медалей: