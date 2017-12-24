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Тульские боксеры завоевали золотые медали на межрегиональных соревнованиях
Фото Федерации бокса Тульской области

Тульские боксеры завоевали золотые медали на межрегиональных соревнованиях

За звание лучших боролись 63 спортсмена из Московской, Орловской и Тульской областей.

23 декабря в Узловой завершились XXX межрегиональные соревнования по боксу, посвященные освобождению города от фашистских захватчиков и памяти Героя Советского Союза М. Я. Кузякина.

На ринг вышли 63 боксера из Московской, Орловской и Тульской областей.

По итогам турнира туляки завоевали 6 золотых медалей:

  • Максим Стекольников в весовой категории до 32 кг;
  • Андрей Филатов в весовой категории до 41,5 кг;
  • Денис Гарбуз в весовой категории до 50 кг;
  • Иосиф Москалев в весовой категории до 52 кг;
  • Никита Мальцев в весовой категории до 60 кг;
  • Павел Попов в весовой категории до 69 кг.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:28 +2
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УзловаяТульская область

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