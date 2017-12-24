Фото Федерации бокса Тульской области
Тульские боксеры завоевали золотые медали на межрегиональных соревнованиях
За звание лучших боролись 63 спортсмена из Московской, Орловской и Тульской областей.
23 декабря в Узловой завершились XXX межрегиональные соревнования по боксу, посвященные освобождению города от фашистских захватчиков и памяти Героя Советского Союза
На ринг вышли 63 боксера из Московской, Орловской и Тульской областей.
По итогам турнира туляки завоевали 6 золотых медалей:
- Максим Стекольников в весовой категории до 32 кг;
- Андрей Филатов в весовой категории до 41,5 кг;
- Денис Гарбуз в весовой категории до 50 кг;
- Иосиф Москалев в весовой категории до 52 кг;
- Никита Мальцев в весовой категории до 60 кг;
- Павел Попов в весовой категории до 69 кг.
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