В Ефремовском районе в ДТП погибла женщина

Фото с места происшествия ГУ ТО МЧС России по Тульской области

Авария произошла сегодня утром на 324-ом км трассы «М-4».

24 декабря 2017 года в 6.45 на 324-ом км автодороги «М-4» произошло ДТП. «Пежо Боксер», за рулем которого находился 61-летний мужчина, въехал в «Рено», стоявший на обочине.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка «Пежо». Мужчина госпитализирован, 53-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.

По предварительным данным, водитель «Боксера» не справился с управлением.