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В Ефремовском районе в ДТП погибла женщина
Фото с места происшествия ГУ ТО МЧС России по Тульской области

В Ефремовском районе в ДТП погибла женщина

Авария произошла сегодня утром на 324-ом км трассы «М-4».

24 декабря 2017 года в 6.45 на 324-ом км автодороги «М-4» произошло ДТП. «Пежо Боксер», за рулем которого находился 61-летний мужчина, въехал в «Рено», стоявший на обочине.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка «Пежо». Мужчина госпитализирован, 53-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.  

По предварительным данным, водитель «Боксера» не справился с управлением. 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:05 +3
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Место
Ефремовский районТульская область

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