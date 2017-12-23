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В Тульской области утверждён размер минимальной заработной платы

В Тульской области утверждён размер минимальной заработной платы

В региональном правительстве состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В мероприятии под председательством главы правительства Юрия Андрианова приняли участие представители органов исполнительной власти Тульской области.

В начале заседания состоялось подписание нового Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Тульской области. Его подписали правительство региона, Тульская Федерация профсоюзов и областной Союз работодателей.

Согласно этому документу, с 1 января 2018 года заработная плата сотрудников государственных и муниципальных учреждений Тульской области составит 11 тысяч 440 рублей, а работников внебюджетного сектора экономики – 13 тысяч 520 рублей.

Уровень заработной платы в Тульской области уже на протяжении нескольких лет значительно превышает показатели большинства регионов ЦФО. Министр финансов Тульской области Владимир Юдин сообщил, что принят Закон о бюджете Тульской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Сохранился тренд социальной направленности. На финансирование социальной сферы в 2018 году приходится более 74% расходов, в 2019 году – 75,8%, в 2020 году – 75,6 %. В 2017 году этот показатель составил 70,8%.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:18 0
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