В Тульской области утверждён размер минимальной заработной платы

В мероприятии под председательством главы правительства Юрия Андрианова приняли участие представители органов исполнительной власти Тульской области.

В начале заседания состоялось подписание нового Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Тульской области. Его подписали правительство региона, Тульская Федерация профсоюзов и областной Союз работодателей.

Согласно этому документу, с 1 января 2018 года заработная плата сотрудников государственных и муниципальных учреждений Тульской области составит 11 тысяч 440 рублей, а работников внебюджетного сектора экономики – 13 тысяч 520 рублей.

Уровень заработной платы в Тульской области уже на протяжении нескольких лет значительно превышает показатели большинства регионов ЦФО. Министр финансов Тульской области Владимир Юдин сообщил, что принят Закон о бюджете Тульской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.