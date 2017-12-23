В Туле проходит новогодняя ремесленная ярмарка

Фото Алексея Пирязева

Гости мероприятия могут принять участие в мастер-классах и купить предметы народного ремесла.

На территории этнодвора «Тульский Левша» (ул. 9 Мая, 1-Б) проходит новогодняя ремесленная ярмарка.

Гости могут познакомиться с народными обычаями Святочного периода Тульской губернии и Центральной России конца XIX – начала XX века, принять участие в гаданиях, играх, самостоятельно изготовить текстильную куклу «Ангел» и украсить новогоднюю ёлку.

В торговых рядах можно приобрести новогодние подарки, выполненные тульскими мастерами: традиционную глиняную городскую и филимоновскую игрушки, керамику, кружево, вышивку, текстильную куклу, лоскутное шитьё и многое другое.

Также на ярмарке проходят мастер-классы и мастер-шоу по традиционным тульским ремёслам. Мероприятие продлится до 16 часов. Вход свободный.