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В Туле проходит новогодняя ремесленная ярмарка
Фото Алексея Пирязева

В Туле проходит новогодняя ремесленная ярмарка

Гости мероприятия могут принять участие в мастер-классах и купить предметы народного ремесла.

На территории этнодвора «Тульский Левша» (ул. 9 Мая, 1-Б) проходит новогодняя ремесленная ярмарка.

Гости могут познакомиться с народными обычаями Святочного периода Тульской губернии и Центральной России конца XIX – начала XX века, принять участие в гаданиях, играх, самостоятельно изготовить текстильную куклу «Ангел» и украсить новогоднюю ёлку.

В торговых рядах можно приобрести новогодние подарки, выполненные тульскими мастерами: традиционную глиняную городскую и филимоновскую игрушки, керамику, кружево, вышивку, текстильную куклу, лоскутное шитьё и многое другое.

Также на ярмарке проходят мастер-классы и мастер-шоу по традиционным тульским ремёслам. Мероприятие продлится до 16 часов. Вход свободный.

 

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Новогодняя ремесленная ярмарка в Туле, Фото: 9
Новогодняя ремесленная ярмарка в Туле, Фото: 10
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Новогодняя ремесленная ярмарка в Туле, Фото: 13
Новогодняя ремесленная ярмарка в Туле, Фото: 14
Новогодняя ремесленная ярмарка в Туле, Фото: 15
Новогодняя ремесленная ярмарка в Туле, Фото: 16
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Новогодняя ремесленная ярмарка в Туле, Фото: 34
Новогодняя ремесленная ярмарка в Туле, Фото: 35
Новогодняя ремесленная ярмарка в Туле, Фото: 36
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:18 +2
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