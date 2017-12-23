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В Туле многодетная мать осуждена за убийство сожителя

В Туле многодетная мать осуждена за убийство сожителя

Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Зареченский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-летней тулячки Натальи С. Она признана виновной в убийстве своего сожителя.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, 19 сентября в квартире на улице Пузакова между осужденной и потерпевшим произошел конфликт. Причиной стало оскорбительное поведение мужчины.

Взяв кухонный нож, женщина нанесла обидчику не менее четырёх ударов в область головы, шеи, тела и верхних конечностей. От колото-резаной раны груди с повреждением сердца и острой кровопотери потерпевший скончался на месте.

Суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у убийцы четверых малолетних детей, полное признание вины и противоправное поведение потерпевшего. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 16:11 +1
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