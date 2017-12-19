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Туляки жалуются на неработающий светофор в Менделеевском поселке

Туляки жалуются на неработающий светофор в Менделеевском поселке

Myslo выяснил, что случилось.

В редакцию Myslo позвонила тулячка Ирина Николаевна. Она рассказала, что в поселке Менделеевский четвертый день не работает светофор в районе остановки Ивановские Дачи.

– Рядом находятся школа и детский садик! Мне приходится встречать своих детей, провожать и встречать из школы, чтобы помочь им перейти дорогу. Сил уже нет никаких. Неужели власти ждут трагедии? — сетует Ирина Николаевна.

В пресс-службе администрации Тулы корреспонденту Myslo рассказали, что на перекрестке Щёкинского шоссе и улицы Шоссейной на провода рухнуло дерево, именно поэтому и не работает указанный светофор. На данный момент рабочие убирают упавшее дерево и вывозят ветки.

Работа светофора будет восстановлена в ближайшее время.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:50 +1
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