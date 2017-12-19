Тульский Центр поддержки одаренных детей «Мастерская талантов» выступил с первым публичным концертом

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Первый концерт прошел 18 декабря в Доме Дворянского собрания под девизом «Творить во славу родного края».

Учащиеся Центра выступили как сольно, так и вместе с профессиональными коллективами Тульской областной филармонии им. Михайловского — Тульским государственным хором, Тульским филармоническим симфоническим оркестром, оркестром русских народных инструментов «Тула», ансамблем «Легенда».

С первым выступлением на публике юных музыкантов поздравила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она зачитала приветственный адрес Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорится:

«В нашем регионе много талантливых детей и молодежи. Многие из вас прославляют тульскую землю на российских и международных сценах. Спасибо за ваш упорный труд и мастерство.

Впереди у вас ещё немало вершин, покорение которых потребует больших сил и целеустремленности. Не бойтесь крутых подъемов, всегда шагайте в гору. И тогда любая вершина покорится вам!

Желаю вам добиться больших успехов на профессиональном поприще и вписать яркую строку в музыкальную историю родного края!».

Центр открылся в октябре этого года по поручению Президента России Владимира Путина и по инициативе Губернатора Алексея Дюмина.

Напомним, Центр одарённых детей Тульской области «Мастерская талантов» работает на базе областной музыкальной школы им. Г. З. Райхеля . В Центре обучаются 43 ребёнка из разных уголков Тульской области, прошедшие конкурсный отбор.

Обучение в Центре бесплатное. Учебная программа рассчитана на один год, по окончании которого ребята получат сертификаты, а их преподаватели — удостоверения о повышении квалификации. С самого начала профессиональную поддержку тульскому Центру оказывал Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством Сергея Ролдугина.

Занятия музыкой — лишь первый этап развития Центра. В перспективе на 2018−2019 учебный год планируется открыть театральное и художественное отделения.

Воспитанники Центра будут участвовать во всех региональных программах поддержки и поощрения одарённых детей.