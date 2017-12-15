новости
новости
Регистрация
Тульский пряник может войти в список нематериального наследия ЮНЕСКО
Фото из архива Myslo.

Тульский пряник может войти в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Напомним, что пряником будут угощать гостей Чемпионата мира-2018.

Россия работает над тем, чтобы добиться включения тульского пряника в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, пишет «ТАСС».

- Мы активно думаем о том, чтобы рассказать о российской кухне всему миру, используя взрывной интерес к гастрономическому туризму. Мы уже начали работу по включению тульского пряника в список нематериального наследия ЮНЕСКО как часть традиционной русской кухни, — сказала Манилова.

Как сообщил ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов, его ведомство совместно с партнерами намерено в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года создать интерактивную гастрономическую карту России и перевести ее на несколько иностранных языков. При этом, по его словам, очень важно, чтобы кухни народов, населяющих Россию, были признаны нематериальным достоянием страны.

Напомним, что тульский пряник вошел в перечень продуктов, которые планируется продавать на стадионах в городах проведения матчей чемпионата мира по футболу.

А с 1 июня пряник входит в бортовое меню «Аэрофлота» на рейсах, следующих из Москвы. Также между руководством РЖД и производителями белевской пастилы и тульских пряников достигнуты договоренности о продаже этих продуктов в поездах дальнего следования.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:51 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
тульский пряникЮНЕСКО

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ясная Поляна получила международную премию «Человек года»
Ясная Поляна получила международную премию «Человек года»
В Тульской области «пятнашка» врезалась в газопровод
В Тульской области «пятнашка» врезалась в газопровод
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.