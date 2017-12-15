Тульский пряник может войти в список нематериального наследия ЮНЕСКО

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Россия работает над тем, чтобы добиться включения тульского пряника в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, пишет «ТАСС».

- Мы активно думаем о том, чтобы рассказать о российской кухне всему миру, используя взрывной интерес к гастрономическому туризму. Мы уже начали работу по включению тульского пряника в список нематериального наследия ЮНЕСКО как часть традиционной русской кухни, — сказала Манилова.

Как сообщил ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов, его ведомство совместно с партнерами намерено в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года создать интерактивную гастрономическую карту России и перевести ее на несколько иностранных языков. При этом, по его словам, очень важно, чтобы кухни народов, населяющих Россию, были признаны нематериальным достоянием страны.

Напомним, что тульский пряник вошел в перечень продуктов, которые планируется продавать на стадионах в городах проведения матчей чемпионата мира по футболу.