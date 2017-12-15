Ясная Поляна получила международную премию «Человек года»

Решением Экспертного совета Международной премии «Человек года — 2017» Русского биографического института музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» удостоен премии «Человек года — 2017» в номинации «Органы государственного управления, компании и организации года».



Почетную награду — Дипломом и Серебряный крест Русского биографического института — получила директор музея-усадьбы Екатерина Толстая.



Екатерина Толстая Для музея огромная честь получить эту награду. В первую очередь, это признание заслуг всего большого яснополянского коллектива. Наш музея славится своей преемственностью поколений. Достаточно вспомнить старейшего сотрудника музея — Валентину Александровну Лебедеву, которой 94 года, и она до сих пор работает ученым секретарем и передает новичкам бесценный опыт, — отметила Екатерина Толстая, получая награду. — Сегодня коллектив музея делает все, чтобы посетителям было интересно в Ясной Поляне, чтобы они хотели возвращаться сюда снова и снова.



Вместе с яснополянским музеем организациями года стали Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Государственный академический Малый театр, Торговый дом «Библио-Глобус» и другие. В прошлом году премию плучила Государственная Третьяковская галерея.



Наша справка

Международная премия «Человек года» учреждена Русским биографическим институтом и Институтом экономических стратегий в 1993 году. Премия присуждается за выдающиеся достижения в области политики, экономики, образования, науки, культуры, религии, медицины, инновационного производства, спорта и других. В разные годы лауреатами премии становились Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, академики Юрий Соломонов, Жорес Алферов и Лео Бокерия. Никита Михалков. В этом году обладателями почетной награды в числе прочих стали Владимир Путин, Иосиф Кобзон, Карен Шахназаров, Николай Цискаридзе, организации — Министерство иностранных дел РФ, Сретенский ставропигиальный мужской монастырь.