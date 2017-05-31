С 1 июня тульский пряник войдет в бортовое меню «Аэрофлота»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Планируется, что тульские кондитеры будут производить почти 20 тысяч штук изделий в сутки.

Тульский пряник с 1 июня войдет в бортовое меню «Аэрофлота». Соответствующий договор подписали в присутствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина и генерального директора Аэрофлота Виталия Савельева кондитерская фабрика «Ясная Поляна» и компания «Аэромар».

Бортовое меню «Аэрофлота», в составлении которого принимают участие шеф-повара с мировым именем, в последнее время существенно обновляется и пополняется блюдами русской кухни. Разрабатывается отдельное питание — «Русское», которое будет предлагаться на рейсах из Москвы. Так появилась идея представить на борту рейсов Аэрофлота тульский пряник. На конкурсной основе компания «Аэромар» отобрала поставщика из нашей области, который оптимально соответствовал предъявляемым требованиям.

Тульский пряник с фруктовой начинкой в обертке с брендом Аэрофлота станет десертом к горячему обеду в экономическом классе обслуживания на рейсах длительностью от трёх часов полета из Москвы.

– Мы гордимся тем, что один из символов нашей области — тульский пряник — отныне будет представлен на рейсах Аэрофлота. Для региона партнерство с крупнейшей российской авиакомпанией — это объёмный и стабильный заказ на тульские кондитерские изделия и большой вклад в сохранение наших старинных традиций. Благодарю руководство авиакомпании за поддержку отечественного производителя и новый старт в сотрудничестве с нашей областью. Для нас важно, что тульская продукция будет известна не только в России, но и во всем мире, — подчеркнул Алексей Дюмин.