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Болельщиков ЧМ-2018 будут угощать тульскими пряниками

Болельщиков ЧМ-2018 будут угощать тульскими пряниками

В меню общественного питания на стадионах включены 7 наименований продуктов.

В региональном правительстве состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Алексея Дюмина. В числе обсуждаемых вопросов оказалась подготовка к Чемпионату Мира по футболу 2018 года.

Глава региона сообщил, что семь наименований продуктов вошли в меню общественного питания на стадионах, где будут проходить матчи Чемпионата. В их числе может оказаться и тульский пряник.

Министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что сейчас согласовываются дизайн пряника и условия контракта. Предполагается, что лакомство будут делать в виде матрешки, нижняя часть которой выполнена в форме футбольного мяча. Вес одного пряника составит 140 граммов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:34 +4
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