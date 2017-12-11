Болельщиков ЧМ-2018 будут угощать тульскими пряниками

В региональном правительстве состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Алексея Дюмина. В числе обсуждаемых вопросов оказалась подготовка к Чемпионату Мира по футболу 2018 года.

Глава региона сообщил, что семь наименований продуктов вошли в меню общественного питания на стадионах, где будут проходить матчи Чемпионата. В их числе может оказаться и тульский пряник.

Министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что сейчас согласовываются дизайн пряника и условия контракта. Предполагается, что лакомство будут делать в виде матрешки, нижняя часть которой выполнена в форме футбольного мяча. Вес одного пряника составит 140 граммов.