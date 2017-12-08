Дорожная яма в Новомедвенском проезде в Туле «выжила» после ремонта

Фото Тимура Гаврилина.

Туляки в шутку даже предлагают поставить яме памятник «За волю к жизни».

Тульские автомобилисты вновь жалуются на яму в Новомедвенском проезде. Ее уже неоднократно ремонтировали, но с завидным постоянством яма появляется снова.

Туляк Геннадий Стейскал опубликовал пост о яме на своей странице в Facebook:

– 10 ноября в «Слободе» была опубликована уже не первая статья под заголовком «Туляки жалуются на «вечную яму» в Новомедвенском проезде».

Через несколько дней был проведён косметический ремонт данного участка дороги. Начиная с сентября ремонт проводился несколько раз, но через месяц картина повторялась.

Последние фотографии сделаны 6 декабря с. г. Тимуром Гаврилиным, т.е. менее чем через месяц после последнего ремонта. Судите сами о качестве ремонтных работ и «профессионализме» дорожных рабочих и тех, кто руководил работами. Напомню, что здесь проходит маршрут автобуса №18.