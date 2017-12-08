новости
новости
Регистрация
Дорожная яма в Новомедвенском проезде в Туле «выжила» после ремонта
Фото Тимура Гаврилина.

Дорожная яма в Новомедвенском проезде в Туле «выжила» после ремонта

Туляки в шутку даже предлагают поставить яме памятник «За волю к жизни».

Тульские автомобилисты вновь жалуются на яму в Новомедвенском проезде. Ее уже неоднократно ремонтировали, но с завидным постоянством яма появляется снова. 

Туляк Геннадий Стейскал опубликовал пост о яме на своей странице в Facebook:

– 10 ноября в «Слободе» была опубликована уже не первая статья под заголовком «Туляки жалуются на «вечную яму» в Новомедвенском проезде». 

Через несколько дней был проведён косметический ремонт данного участка дороги. Начиная с сентября ремонт проводился несколько раз, но через месяц картина повторялась.

Последние фотографии сделаны 6 декабря с. г. Тимуром Гаврилиным, т.е. менее чем через месяц после последнего ремонта. Судите сами о качестве ремонтных работ и «профессионализме» дорожных рабочих и тех, кто руководил работами. Напомню, что здесь проходит маршрут автобуса №18.

В заключение Геннадий привел комментарий пользователя Myslo Скептика:

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:46 +12
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ямадорожная яма

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ночью в Заречье ограбили мужчину
Ночью в Заречье ограбили мужчину
Туляки напишут тест по истории Отечества
Туляки напишут тест по истории Отечества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.