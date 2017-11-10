Туляки жалуются на «вечную яму» на Новомедвенском проезде
Дорогу уже ремонтировали, но ямы опять на месте.
Фото разбитой дороги в редакцию прислал туляк Геннадий Стейскал.
– Новомедвенский проезд. Здесь проходит автобусный маршрут №18. Фотографии сделаны: до первой публикации в «Слободе» – 16.09.21017 г., вторая – после ремонта 22.08.2017 г. (качество ремонта оставляет массу вопросов) и две последние – 3.11.2017 г. Почему администрация Пролетарского округа не реагирует на данную проблему?
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На самом деле, про Новомедвенские ямы читатели Myslo уже пишут блоги, бывает, и с продолжением.
Новомедвенский проезд часто мелькал в этом году в сообщениях властей о ремонте дорог в Туле. Например, тульские власти сообщали о ремонте дорожного полотна на нем 7 и 31 марта, 7 апреля, а также – в сентябре.
Пост о яме Геннадий Стейскал опубликовал на своей страничке в фейсбуке.
«ДА, проблема не решается давно. Ремонт проводился, но качество ОЧЕНЬ плохое. Дорога опять непроходимая, яма глубокая. Особенно "повезет" тому авто, кто в вечернее время поедет и имеет низкую посадку. Может там и остаться!» – прокомментировала его читательница Юлия Савченко.