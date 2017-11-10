Туляки жалуются на «вечную яму» на Новомедвенском проезде

Фото Геннадия Стейскала.

Дорогу уже ремонтировали, но ямы опять на месте.

Фото разбитой дороги в редакцию прислал туляк Геннадий Стейскал.

– Новомедвенский проезд. Здесь проходит автобусный маршрут №18. Фотографии сделаны: до первой публикации в «Слободе» – 16.09.21017 г., вторая – после ремонта 22.08.2017 г. (качество ремонта оставляет массу вопросов) и две последние – 3.11.2017 г. Почему администрация Пролетарского округа не реагирует на данную проблему?



16 сентября 2017 г.



22 августа 2017 г.



3 ноября 2017 г.

3 ноября 2017 г.

На самом деле, про Новомедвенские ямы читатели Myslo уже пишут блоги, бывает, и с продолжением.

Новомедвенский проезд часто мелькал в этом году в сообщениях властей о ремонте дорог в Туле. Например, тульские власти сообщали о ремонте дорожного полотна на нем 7 и 31 марта, 7 апреля, а также – в сентябре.

Пост о яме Геннадий Стейскал опубликовал на своей страничке в фейсбуке.