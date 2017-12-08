новости
новости
Регистрация
Туляки напишут тест по истории Отечества

Туляки напишут тест по истории Отечества

Хотите проверить свои знания? Присоединяйтесь к акции!

9 декабря во всех регионах России и на территории 40 стран пройдет международная акция «Тест по истории Отечества».

Организатором акции выступает Молодежный парламент при Государственной Думе.

— В этом году тест пройдет в День Героев Отечества. Это хороший повод вспомнить не только важные события, но и тех людей, которые стояли за ними. На историях таких соотечественников нужно воспитывать нашу молодежь, — отметила председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

Акция стартует в 11.00 по местному времени. За 40 минут участникам предложат ответить на 40 вопросов, в которых будут отражены все исторические периоды вплоть до современных событий. Задания теста составят ученые Московского государственного университета им. Ломоносова.

Проверить свои знания об отечественной истории смогут все желающие независимо от возраста, пола или уровня образования. Сделать это можно будет на специальных площадках или онлайн.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:16 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
исторический тестистория Отечества

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дорожная яма в Новомедвенском проезде в Туле «выжила» после ремонта
Дорожная яма в Новомедвенском проезде в Туле «выжила» после ремонта
8 и 9 декабря в центре Тулы алкоголь продавать не будут
8 и 9 декабря в центре Тулы алкоголь продавать не будут
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.