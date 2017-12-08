Туляки напишут тест по истории Отечества

9 декабря во всех регионах России и на территории 40 стран пройдет международная акция «Тест по истории Отечества».



Организатором акции выступает Молодежный парламент при Государственной Думе.

— В этом году тест пройдет в День Героев Отечества. Это хороший повод вспомнить не только важные события, но и тех людей, которые стояли за ними. На историях таких соотечественников нужно воспитывать нашу молодежь, — отметила председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

Акция стартует в 11.00 по местному времени. За 40 минут участникам предложат ответить на 40 вопросов, в которых будут отражены все исторические периоды вплоть до современных событий. Задания теста составят ученые Московского государственного университета им. Ломоносова.

Проверить свои знания об отечественной истории смогут все желающие независимо от возраста, пола или уровня образования. Сделать это можно будет на специальных площадках или онлайн.