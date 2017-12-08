Ночью в Заречье ограбили мужчину

Злоумышленник избил жертву и отобрал два мобильных телефона.

В ночь на 7 декабря в Туле на улице Хомяковской ограбили 29-летнего мужчину. Грабитель избил жертву и отобрал два мобильных телефона. Нанесенный ущерб составил 7100 рублей.

– В кратчайшие сроки после получения информации о преступлении полицейские патрульно-постовой службы по имеющимся приметам обнаружили и задержали подозреваемого, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

19-летний туляк признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».