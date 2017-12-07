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В декабре в Тульской области изменится график выдачи пенсий

В декабре в Тульской области изменится график выдачи пенсий

Об этом сообщает региональное Управление Пенсионного Фонда.

Структурные подразделения УФПС Тульской области завершат выплату пенсий в этом году 18 декабря – на шесть дней раньше обычного.

Получателям, которым выплата пенсии и других социальных выплат приходится на 18-24 числа, доставка будет осуществлена досрочно по следующему графику:

  • 12 декабря – за 12 и 13 декабря,
  • 13 декабря – за 14 и 15 декабря,
  • 14 декабря – за 16 и 17 декабря,
  • 15 декабря – за 18 и 19 декабря,
  • 16 декабря – за 20 и 21 декабря,
  • 18 декабря – за 22, 23 и 24 декабря.

В 2018 году тулякам, получающим пенсии с 5 по 8 число, деньги принесут 5 и 6 января. Далее доставка пенсий будет производиться в обычном режиме.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:38 +2
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