В декабре в Тульской области изменится график выдачи пенсий

Об этом сообщает региональное Управление Пенсионного Фонда.

Структурные подразделения УФПС Тульской области завершат выплату пенсий в этом году 18 декабря – на шесть дней раньше обычного.

Получателям, которым выплата пенсии и других социальных выплат приходится на 18-24 числа, доставка будет осуществлена досрочно по следующему графику:

12 декабря – за 12 и 13 декабря,

13 декабря – за 14 и 15 декабря,

14 декабря – за 16 и 17 декабря,

15 декабря – за 18 и 19 декабря,

16 декабря – за 20 и 21 декабря,

18 декабря – за 22, 23 и 24 декабря.

В 2018 году тулякам, получающим пенсии с 5 по 8 число, деньги принесут 5 и 6 января. Далее доставка пенсий будет производиться в обычном режиме.