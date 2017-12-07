В декабре в Тульской области изменится график выдачи пенсий
Об этом сообщает региональное Управление Пенсионного Фонда.
Структурные подразделения УФПС Тульской области завершат выплату пенсий в этом году 18 декабря – на шесть дней раньше обычного.
Получателям, которым выплата пенсии и других социальных выплат приходится на 18-24 числа, доставка будет осуществлена досрочно по следующему графику:
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12 декабря – за 12 и 13 декабря,
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13 декабря – за 14 и 15 декабря,
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14 декабря – за 16 и 17 декабря,
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15 декабря – за 18 и 19 декабря,
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16 декабря – за 20 и 21 декабря,
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18 декабря – за 22, 23 и 24 декабря.
В 2018 году тулякам, получающим пенсии с 5 по 8 число, деньги принесут 5 и 6 января. Далее доставка пенсий будет производиться в обычном режиме.
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