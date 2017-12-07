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Тульские коммунальщики не справляются с уборкой снега
Фото из архива MySLO

Тульские коммунальщики не справляются с уборкой снега

К такому выводу пришли сотрудники городской администрации после завершения мониторинга.

В администрации города Тулы состоялось совещание по результатам мониторинга работы управляющих компаний. После ежедневных рейдов инспекторов управления административно-технического надзора, в работе нескольких управляющих компаний выявлены систематические нарушения. Неудовлетворительные результаты по уборке придомовых территорий показали:

  • МУП «Ремжилхоз»,
  • ООО «Астек»,
  • УК «Домоуправ»,
  • УК «Жилцентр»,
  • ООО «Тулжилхоз»,
  • ООО «УК «Арсенал»,
  • УК «РЭМС»,
  • ООО «УК «Лидер»,
  • УК «Домовой».

В соответствии с Правилами благоустройства, коммунальщики должны убирать входные группы, тротуары и проезжую часть двора. Асфальт должен стать чистым, без снега и наледи. В гололед нужно обрабатывать дороги противогололедными составами. В случае снегопада уборка двора должна производиться в течение двух часов после его окончания.

По словам первого заместителя главы администрации города Тулы Владислава Галкина, на обращения жителей по вопросам некачественной уборки управляющие компании должны реагировать оперативно – порядок на территории должен быть наведен в течение рабочего дня с момента, когда коммунальщики получили информацию о проблеме.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:14 +5
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