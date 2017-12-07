Тульские коммунальщики не справляются с уборкой снега

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В администрации города Тулы состоялось совещание по результатам мониторинга работы управляющих компаний. После ежедневных рейдов инспекторов управления административно-технического надзора, в работе нескольких управляющих компаний выявлены систематические нарушения. Неудовлетворительные результаты по уборке придомовых территорий показали:

МУП «Ремжилхоз»,

ООО «Астек»,

УК «Домоуправ»,

УК «Жилцентр»,

ООО «Тулжилхоз»,

ООО «УК «Арсенал»,

УК «РЭМС»,

ООО «УК «Лидер»,

УК «Домовой».

В соответствии с Правилами благоустройства, коммунальщики должны убирать входные группы, тротуары и проезжую часть двора. Асфальт должен стать чистым, без снега и наледи. В гололед нужно обрабатывать дороги противогололедными составами. В случае снегопада уборка двора должна производиться в течение двух часов после его окончания.

По словам первого заместителя главы администрации города Тулы Владислава Галкина, на обращения жителей по вопросам некачественной уборки управляющие компании должны реагировать оперативно – порядок на территории должен быть наведен в течение рабочего дня с момента, когда коммунальщики получили информацию о проблеме.