В Тульской области будут разводить благородных оленей

Завоз первой партии животных планируется в первом полугодии 2018 года.

В Ясногорском районе реализуется новый проект по разведению благородный оленей. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева и генерального директора ООО «БИЛАГРО» Александром Билибиным.

Помимо разведения оленей и производства охлажденного мяса, в перспективе компанией планируется создание собственного производства мясной продукции.

Компания приступила к строительству производственных и вспомогательных объектов.

Кстати, завоз первой партии благородных оленей планируется уже в первом полугодии 2018 года.