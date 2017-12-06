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В Тульской области будут разводить благородных оленей

В Тульской области будут разводить благородных оленей

Завоз первой партии животных планируется в первом полугодии 2018 года.

В Ясногорском районе реализуется новый проект по разведению благородный оленей. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева и генерального директора ООО «БИЛАГРО» Александром Билибиным.

Помимо разведения оленей и производства охлажденного мяса, в перспективе компанией планируется создание собственного производства мясной продукции.

Компания приступила к строительству производственных и вспомогательных объектов.

Кстати, завоз первой партии благородных оленей планируется уже в первом полугодии 2018 года.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:37 +7
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Тульская областьЯсногорский район
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олениблагородные олени

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