Фото пресс-службы правительства Тульской области.
В Туле наградили волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Ребятам вручили благодарственные письма.
5 декабря, в День добровольца, в Туле состоялась церемония награждения волонтеров региональными и ведомственными наградами.
Заместитель председателя правительства – министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева напомнила, что не так давно завершилось самое масштабное событие для всей молодежи мира - XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В его проведении помогали 5000 добровольцев, 45 из которых представляли наш регион.
Вепринцева вручила руководителям делегации и координаторам волонтерских групп благодарственные письма губернатора, а наиболее активным волонтерам – награды от министерства молодежной политики региона.
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