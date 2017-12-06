В Туле наградили волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

5 декабря, в День добровольца, в Туле состоялась церемония награждения волонтеров региональными и ведомственными наградами.



Заместитель председателя правительства – министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева напомнила, что не так давно завершилось самое масштабное событие для всей молодежи мира - XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В его проведении помогали 5000 добровольцев, 45 из которых представляли наш регион.

Вепринцева вручила руководителям делегации и координаторам волонтерских групп благодарственные письма губернатора, а наиболее активным волонтерам – награды от министерства молодежной политики региона.