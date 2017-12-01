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Туляки смогут стать наставниками для детей-сирот

Туляки смогут стать наставниками для детей-сирот

В регионе стартует волонтёрский проект «Наставничество».

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой приглашает волонтеров в проект «Наставничество».

В жизни каждого из нас были люди, оказавшие влияние на формирование наших интересов, выбор профессии, жизненных ценностей. Заботливое участие значимого взрослого – необходимая составляющая детства. Для ребенка, оставшегося без родителей это путь к социализации и познанию мира. 

В рамках проекта к каждому наставнику прикрепляется один ребенок в возрасте от 12 лет из числа воспитанников Барсуковской школы-интерната. Встречи наставников и подопечных проходят регулярно – волонтеры приезжают в гости, проводят вместе с детьми свободное время, занимаются творчеством, делают уроки или совершают поездки. Наставников поддерживают и сопровождают профессиональные психологи и педагоги.

Для всех добровольцев проекта предусмотрен цикл вводных семинаров и собеседование с психологом. Если вы чувствуете в себе запас жизненной энергии, душевной теплоты и готовы стать хорошим другом и наставником, приходите на первый семинар, который состоится в субботу, 3 декабря, в МЦ «Родина». Начало в 11.00.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:34 +2
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