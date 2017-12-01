В Заокском районе восстановлено электроснабжение
В зону отключения попали около 300 домов и 149 жителей.
Как сообщалось ранее, в семи деревнях Заокского района произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались около 300 домов и 149 жителей.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, сейчас электроснабжение полностью восстановлено.
В Киреевском районе восстановительные работы продолжаются – от электроэнергии отключены 50 домов города Липки, в которых проживает более 2000 человек.
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