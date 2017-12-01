В Заокском районе восстановлено электроснабжение

В зону отключения попали около 300 домов и 149 жителей.

Как сообщалось ранее, в семи деревнях Заокского района произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались около 300 домов и 149 жителей.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, сейчас электроснабжение полностью восстановлено.

В Киреевском районе восстановительные работы продолжаются – от электроэнергии отключены 50 домов города Липки, в которых проживает более 2000 человек.