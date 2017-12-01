Как тульским дольщикам оформить право собственности на жильё

Перечень документов, необходимых для оформления права собственности на объект долевого строительства, определен законом «О государственной регистрации недвижимости».

Для оформления права собственности к типовому заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий полномочия представителя участника долевого строительства (если с заявлением обращается не сам участник), а также документы, являющиеся основанием для регистрации прав.

Поставка на кадастровый учет многоквартирного дома проводится по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие решения о выдаче разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Такой орган в электронном виде вместе с заявлением направляет в Росреестр документы, необходимые для проведения кадастрового учета – акт приёмки, разрешение на ввод в эксплуатацию и прочее. Заявления и документы должны быть направлены не позднее пяти рабочих дней с момента принятия решения о вводе дома в эксплуатацию.

Для оформления права собственности на объект долевого строительства необходимо представить подлинный экземпляр договора участия в долевом строительстве или договора об уступке прав требований по такому договору, а также передаточный акт или другой документ о передаче объекта долевого строительства.