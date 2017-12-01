Как тульским дольщикам оформить право собственности на жильё
Соответствующие разъяснения дают специалисты регионального Управления Росреестра.
Перечень документов, необходимых для оформления права собственности на объект долевого строительства, определен законом «О государственной регистрации недвижимости».
Для оформления права собственности к типовому заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий полномочия представителя участника долевого строительства (если с заявлением обращается не сам участник), а также документы, являющиеся основанием для регистрации прав.
Поставка на кадастровый учет многоквартирного дома проводится по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие решения о выдаче разрешения на ввод дома в эксплуатацию.
Такой орган в электронном виде вместе с заявлением направляет в Росреестр документы, необходимые для проведения кадастрового учета – акт приёмки, разрешение на ввод в эксплуатацию и прочее. Заявления и документы должны быть направлены не позднее пяти рабочих дней с момента принятия решения о вводе дома в эксплуатацию.
Для оформления права собственности на объект долевого строительства необходимо представить подлинный экземпляр договора участия в долевом строительстве или договора об уступке прав требований по такому договору, а также передаточный акт или другой документ о передаче объекта долевого строительства.