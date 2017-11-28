Главный судебный пристав Тульской области проведет личный прием граждан

Фото из архива Myslo.

12 декабря с 12.00 до 20.00 руководитель УФССП России по Тульской области — главный судебный пристав Тульской области Закир Муратов проведет личный прием граждан и представителей организаций.

Также в указанное время прием будут вести заместители руководителя и начальники отделов аппарата Управления.

Предварительная запись по телефону 8 (4872) 33-30-53.

Обращаем внимание, что время приема распределяется следующим образом:

с 12.00 до 16.00 — по предварительной записи;

с 16.00 до 20.00 — в порядке общей очереди.

Вход в здание УФССП России (ул. 9 Мая, 1) будет осуществляться строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), доверенности, удостоверяющей полномочия законного представителя, документа, удостоверяющего служебное положение руководителя организации, а также учредительных или иных документов организации.

Информация об адресах и телефонах структурных подразделений УФССП России по Тульской области размещена на официальном интернет-сайте Управления.