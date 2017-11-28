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В Туле на «Губернском катке» пройдет ретровечер

В Туле на «Губернском катке» пройдет ретровечер

Дресс-код эпохи приветствуется. Приглашаются все желающие!

7 декабря в 18.00 в Туле на катке на площади Ленина состоится вечер в стиле ретро. Тулякам предлагают вспомнить душевную атмосферу, которая царила на катках в довоенное и послевоенное время.

Будет играть музыка в стиле ретро, в программе вечера – огненное шоу, конкурсы и состязания, мастер-класс от ледовой студии.

Возле катка будет работать зона кафе, где установят жаровой самовар. Горячий чай и хрустящие баранки не дадут замерзнуть тулякам.

На площади Ленина с 18.00 будет петь исполнитель военных песен Михаил Калинкин. Также будет звучать гармонь.

Дресс-код эпохи приветствуется.

Фотографии в соцсети выкладывайте с хештегами #Туланепокоренная #Всенакаток #Ретровечер.

Партнеры мероприятия: «Ретро-ФМ», МЦ «Родина», Городской концертный зал, «Ночные волки», «Тульский волонтерский центр».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:45 +6
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