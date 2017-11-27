За билет на концерт Хворостовского в Туле предлагали огромные деньги

Фото из архива Myslo.

Сегодня в Москве прощаются с Дмитрием Хворостовским. Гастрольная жизнь великого артиста пересеклась и с Тулой.

В 2005 году он приезжал к нам с циклом «Песни военных лет». Организатор тех гастролей Галина Ершова говорит, что уход из жизни Дмитрия Хворостовского восприняла как личную трагедию.



Хворостовский в Туле (2005).

– Галина Борисовна, каким запомнился Дмитрий Хворостовский во время своего приезда в Тулу?

Галина Ершова – За сорок лет моей работы в концертной деятельности могу назвать только двух артистов, которые меня потрясли и с человеческой стороны. Это Хворостовский и Муслим Магомаев. Дмитрий был очень простой, доброжелательный и обаятельный в общении человек. Просто наслаждение было с ним работать. Несмотря на то, что это звезда мирового уровня, никаких звездных закидонов. Очень скромный райдер.

– И что в него входило?

– Не поверите. Чайник, кофе и две фарфоровые чашки – для себя и для папы. Он тогда ездил на гастроли вместе с отцом. И все!



Дмитрий Хворостовский с отцом.

– Трудно было зазвать его в Тулу? Это ведь был большой гастрольный тур по городам России.

– Мне позвонил руководитель одного из крупнейших продюсерских центров Владимир Зубицкий и предложил провести у нас концерт Хворостовского. Это действительно был очень серьезный и массовый проект. Больше двухсот человек на сцене! Вместе с Хворостовским в нем принимали участие оркестр Орбеляна, детский хор ЮНЕСКО. Можете представить, насколько непросто было все организовать. Билеты распространяли в первую очередь среди комитетов ветеранов. Они были бесплатные. У меня, помнится, телефон не умолкал от звонков – все хотели получить возможность попасть на концерт.

За билеты предлагали баснословные деньги. Я даже вынуждена была отключить телефон.

– Тот день ведь отметился еще и чрезвычайным происшествием.

– Из-за аварии на электростанции в Туле с утра не было света. А у нас ведь планировалась прямая трансляция концерта на площадь перед ДК ТОЗ, нынешним Городским концертным залом, где проходило выступление. Мы эти экраны просто не успели настроить. Свет дали буквально за полчаса до начала. Но людей, которые пришли послушать выступление Хворостовского хотя бы в трансляции, собралось огромное количество – вся площадь была забита. Концерт длился больше двух часов. И он потом спрашивает: «Галина, а что, люди на улице видели выступление?» Я ему рассказала о том, что экраны так и не успели подключить.

– Как он отреагировал?

– Когда Дмитрий обо всем узнал, он вышел на улицу к людям, которые его ждали. Пожимал кому-то руки, давал автографы. Что-то спел прямо там, на площади. Меня тогда поразило, что в первую очередь он вспомнил и позаботился о людях, о своих поклонниках. Не оградился от них охранниками. Очень уважительно ко всем отнесся.

– У Вас остался на память его автограф?

– Да, он подписал мне свой буклет. Не только мне, но и всем моим друзьям, которые об этом просили. Этот автограф я теперь храню как одну из самых дорогих реликвий. Великий был человек. Просто космос, особенно по сравнению со многими другими нашими российскими звездами со своими завышенными требованиями. За все время гастролей в Туле, может, это был самый значительный концерт, который у нас проходил. Поэтому когда я узнала о случившемся, для меня это стало личной трагедией. Я смотрела новости по телевидению и плакала.