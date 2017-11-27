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Под Тулой в подвале барака найден скелетированный труп человека
Фото vk.com

Под Тулой в подвале барака найден скелетированный труп человека

Следственный комитет проводит проверку.

Как стало известно Myslo, 26 ноября в Северо-Задонске на улице Октябрьской, 19 в подвале барака был найден скелетированный труп человека.

Большая часть жильцов полуразрушенного барака была в свое время расселена. Оставшиеся местные жители накануне пожаловались в местную полицию на бомжей, которые облюбовали их подполье.

Когда полицейские приехали на место происшествия, в ходе осмотра они нашли в подполье скелет.

В региональном следственном комитете эту информацию подтвердили. И сообщили, что сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Пока ни пол, ни возраст погибшего, а также причина его смерти не установлена. Тело пролежало в подвале много лет.

 

сегодня, в 15:42 0
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Место
Тульская областьСеверо-Задонск

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