Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Венёвском районе дотла сгорел деревянный дом
Пострадавших нет.
26 ноября вечером серьезный пожар случился в Венёвском районе в деревне Глебково. О возгорании деревянного дома на улице Цветочной в 20.33 сообщили в службу спасения.
Три пожарных расчета прибыли на место происшествия в 20.44. Через пять минут огонь потушили.
Дом сгорел полностью. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
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