В Венёвском районе дотла сгорел деревянный дом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

26 ноября вечером серьезный пожар случился в Венёвском районе в деревне Глебково. О возгорании деревянного дома на улице Цветочной в 20.33 сообщили в службу спасения.

Три пожарных расчета прибыли на место происшествия в 20.44. Через пять минут огонь потушили.

Дом сгорел полностью. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.