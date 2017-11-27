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В Венёвском районе дотла сгорел деревянный дом
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Венёвском районе дотла сгорел деревянный дом

Пострадавших нет.

26 ноября вечером серьезный пожар случился в Венёвском районе в деревне Глебково. О возгорании деревянного дома на улице Цветочной в 20.33 сообщили в службу спасения.

Три пожарных расчета прибыли на место происшествия в 20.44. Через пять минут огонь потушили.

Дом сгорел полностью. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:04 0
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