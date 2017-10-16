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Администратор тульского портала «Блоха.инфо» проведёт 3,5 года в колонии

Администратор тульского портала «Блоха.инфо» проведёт 3,5 года в колонии

Мужчина и его знакомый признаны виновными в вымогательстве 100 тысяч рублей.

Собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 47-летнего администратора информационного портала «Блоха.инфо» и его 37-летнего знакомого.

Как сообщает пресс-служба ведомства, оба признаны виновными в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. В прошлом году один из фигурантов разместил на информационном портале негативную информацию о работе двух управляющих компаний.

Руководитель одной из фирм обратился к своему знакомому с просьбой помочь удалить данные, после чего администратор через посредника потребовал за эту «услугу» от обоих руководителей по 50 тысяч рублей.

30 ноября в Пролетарском районе Тулы состоялась передача денег одному из мужчин, который был задержан сотрудниками тульского УФСБ. После задержания он согласился сотрудничать с правоохранительными органами и сообщил администратору сайта о получении денег. Второй фигурант тоже был задержан. Согласно приговору суда, администратор «Блохи» проведёт в колонии общего режима три с половиной года, его сообщник – два года.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 0
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