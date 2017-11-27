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Туляки завоевали четыре медали на соревнованиях по восточному боевому единоборству

Туляки завоевали четыре медали на соревнованиях по восточному боевому единоборству

Соревнования прошли в Москве.

С 24 по 26 ноября в Москве прошли чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина «кобудо»). На соревнования приехали 670 человек.

В сборную Тульской области вошли 10 лучших спортсменов региона.

По итогам соревнований туляки завоевали четыре медали.

Максим Авдошин и Мария Воронина стали серебряными призерами чемпионата России в категориях до 75 кг мужчины и свыше 65 кг женщины соответственно.

Для Марии серебро чемпионата стало вторым на этих соревнованиях, а первое она завоевала на первенстве России среди юниоров в абсолютной весовой категории.

Еще одну бронзовую медаль привезла с первенства России Анастасия Борисова (девушки 16−17 лет свыше 55 кг).

Спортсмены тренируются в Центре каратэ «Дракон» под руководством Антона Кондратьева (главный тренер сборной Тульской области) и Василия Стрекалова.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:30 +1
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