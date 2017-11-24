Тула участвует в конкурсе «Город России. Национальный выбор»

Голосуйте за наш город!

Стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города в 2017 году — «Город России. Национальный выбор». Поддержать Тулу можно на сайте http://город-россии.рф.

Итоги голосования будут подведены 30 декабря в 15.00 по московскому времени.

На данный момент Тула находится на 67 месте. В 2016 году по итогам голосования оружейная столица была на 20 месте, на первом — город Магас.