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Тула участвует в конкурсе «Город России. Национальный выбор»

Тула участвует в конкурсе «Город России. Национальный выбор»

Голосуйте за наш город!

Стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города в 2017 году — «Город России. Национальный выбор». Поддержать Тулу можно на сайте http://город-россии.рф

Итоги голосования будут подведены 30 декабря в 15.00 по московскому времени.

На данный момент Тула находится на 67 месте. В 2016 году по итогам голосования оружейная столица была на 20 месте, на первом — город Магас.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:01 +2
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