Туляк украл машину с помощью эвакуатора

ВАЗ-21083 стоял во дворе дома №14 по ул. М. Горького.

Зареченский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор 24-летнему мужчине. Он признан виновным в п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд установил, что 14 августа обвиняемый увидел припаркованный около дома № 14 по ул. М. Горького ВАЗ-21083. У автомобиля были спущены колеса, разбито лобовое стекло, водительская дверь не заперта. Мужчина решил присвоить машину себе.

Обвиняемым попросил своего знакомого, работающего на эвакуаторе, переместить автомобиль в другое место. Естественно, при этом мужчина не признался приятелю, что ВАЗ не принадлежит ему.

Завладев автомобилем, мужчина распорядился им по своему усмотрению. Потерпевшему нанесен материальный ущерб на сумму 22 320 рублей.

Суд назначил мужчине наказание — 400 часов обязательных работ с лишением управления транспортными средствами на 2 года.

Материальный ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. Приговор суда в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Тульской области.