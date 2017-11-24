В Щёкино и Донском сбили пешеходов

Фото УГИБДД по Тульской области.

23 ноября в 13.00 в Щёкино на улице Лукашина 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 сбил пешехода. 49-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. С различными травмами пострадавшую увезли в больницу.

В этот же день в Донском в 18.30 на улице Правды 35-летний водитель BMW X5 сбил 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерку с различными травмами госпитализировали.

Оба водителя отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В отношении них были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Если вы стали очевидцем управления транспортным средством пьяным водителем, сообщайте в дежурные части отдельных батальонов ГИБДД по телефонам: 32-45-00, 32-45-02, 32-45-10, 32-44-10.

Не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства на дорогах!