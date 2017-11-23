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Инвалид-колясочник из Тулы Ольга Новикова обратилась за помощью к Алексею Дюмину

Инвалид-колясочник из Тулы Ольга Новикова обратилась за помощью к Алексею Дюмину

Текст открытого письма женщина прислала в редакцию MySLO. Она просит губернатора обратить внимание на состояние тульских дорог, остановок и тротуаров.

О судьбе тулячки Ольги Новиковой, которая ежедневно преодолевает массу препятствий, чтобы посетить магазин, подышать свежим воздухом, или съездить в поликлинику, мы впервые написали в 2012 году. Совсем недавно мы встретились вновь, чтобы оценить, как программа «Доступная среда» изменила Тулу.

И вот – новая встреча. Ольга Новикова прислала в редакцию MySLO письмо, адресованное губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Она просит главу региона повлиять на формирование городской доступной среды и обратить внимание на проблемы, с которыми приходится сталкиваться тульским инвалидам. Мы публикуем текст обращения полностью, без сокращений.

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Прошу Вас оказать влияние на формирование конкретной доступной среды для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках, а не только выделения денежных средств на эти цели. В частности, прошу:
Восстановить в полном объёме работу социального такси, перевозящих инвалидов на колясках (заказ машин с подъёмником через диспетчера, пункт назначения по всему перечню Положения о социальном такси, принятом в 2013 году, включая объекты торговли, культуры и прочее).

По вопросу выделения автомашины с подъемником для поездки в больницу пришлось трижды обращаться на  «горячую линию» губернатора в марте и ноябре 2017 года, после бесполезных телефонных переговоров с сотрудниками Департамента социальной политики, которые настроены на изоляцию инвалидов-колясочников, не представляют необходимости и незаменимости этой услуги. Изначально мне предложили добираться до места «своим ходом».

Из-за отсутствия доступности остановок общественного транспорта (бордюры, ямы, отсутствие тротуаров, посадочных площадок), инвалиды-колясочники на предусмотренные законом льготы и дотации (проездные билеты, бесплатный проезд) претендовать не могут.

Обустраивать остановки общественного транспорта следует не только в центре города, а по всем маршрутам, опираясь на методические рекомендации по проектированию элементов обустройства автомобильных дорог, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приобретённые за немалые средства автобусы, троллейбусы и трамваи с откидными пандусами, нацеленные на обслуживание инвалидов, не работают из-за отсутствия посадочных площадок определенной длины и ширины с отлогим въездом и отсутствием тротуаров.

В 2013 году автобусный маршрут № 18 был продлён до улиц Майской, Бондаренко и Новомедвенского проезда. Однако посадочные площадки, доступные для инвалидов-колясочников, там до сих пор не обустроены – отсутствуют тротуары, мешают бордюры, нет отлогих въездов (с уклоном 8 градусов).

Пользоваться этим маршрутом автобуса я не могу и, следовательно, ни в город, ни в больницу не попадаю. Я обращалась в администрацию города. В этом году остановочный павильон по адресу; ул. Майская д. 8, поставили на голую землю, а возле соседнего дома положили ступеньки, но съезда для колясок там до сих пор нет.

Необходимо следовать строительным нормам и правилам по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп граждан. Определить, к кому конкретно обращаться по поводу «недоступной среды» (бордюры, ямы, неправильно установленные пандусы).

Так, в этом году я обратилась в администрацию города по поводу отсутствия доступа для меня в торговый центр по адресу: ул. Вильямса, д. 38-В. Мне посоветовали обратиться к жителям соседнего дома № 36 и заявили, что это «не наш вопрос». Представители администрации города сказали, что на владельцев торгового центра повлиять не могут.

Не могу же я уследить за укладкой всех бордюров, как мне пришлось делать при строительстве супермаркета «Дикси» на улице Майской – выжидать в мороз руководителей стройки, мастеров и бригадиров, упрашивать и убеждать их. Тогда мне частично удалось добиться своего, и этот магазин я регулярно посещаю.

Прошу Вас обратить внимание на это обращение и принять возможные меры к конкретным действиям по решению вышеописанных вопросов.

С уважением и надеждой на помощь, Ольга Новикова, Тула.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:56 +5
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