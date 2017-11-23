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Сотрудники ГИБДД научили тульских школьников делать светоотражатели
Фото: отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники ГИБДД научили тульских школьников делать светоотражатели

Полицейские совместно с преподавателями центра дополнительного образования провели для детей мастер-класс.

Во время мероприятия ребята смогли самостоятельно изготовить светоотражающий брелок, значок и другие предметы, сделав его не только функциональным, безопасным, но и красивым. Многие школьники подготовили светящийся аксессуар не только для себя, но и для своих родных и близких.

Сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения тульского УГИБДД напомнили детям, где и как правильно разместить светоотражатели, чтобы они были заметны водителям и наглядно продемонстрировали возможности фликеров, их видимость в темноте. Мероприятие прошло в веселой и дружеской атмосфере, а завершился вечер танцевальным светоотражающим флешмобом.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать их видимость. Невыполнение этого требования влечет за собой штраф в размере 500 рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +2
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