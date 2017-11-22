Моя мама – следователь: сотрудницы следственного управления по Тульской области глазами детей

Кадр из видео.

Уделите пять минут времени на просмотр этого милого ролика!

26 ноября в России будет отмечаться День матери. Специально к этому празднику в СКР по Тульской области сняли видеоролик «Сотрудницы следственного управления – глазами их детей».

Малыши ответили на простые житейские вопросы о своих мамах. Какие они – мамы, работающие в следственном управлении тульском СКР?

Обязательно посмотрите этот милый ролик!