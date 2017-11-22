После публикации Myslo банк вернул тулякам пропавшие вклады

Фото Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.

Пенсионеры потеряли свои деньги еще в 2015 году, но долгие месяцы судебных разбирательств не дали результата.

Myslo рассказывал истории туляков Евгения Горчакова и Алевтины Рязанцевой, которые потеряли вклады в Сбербанке в результате мошеннических действий.

Сегодня герои публикации позвонили в редакцию, чтобы сообщить радостную новость: им вернули пропавшие деньги.

В банке пояснили, что после выхода материала на Myslo в компании началась внутренняя проверка, слова пенсионеров полностью подтвердились: деньги, действительно, вывели без их ведома.

Сбербанк вернул все пропавшие деньги, а также вернул людям проценты, которые им должны были выплатить, с условием, если бы вклад пролежал в банке до ноября 2017 года.

– Меня лично встретила начальник отделения. Передо мной извинились, и даже письменные извинения из Москвы прислали. А ведь до этого я два года добивалась правды, ходила по судам, обращалась в прокуратуру и полицию, и ничего не помогало. Я счастлива! — делится впечатлениями Алевтина Рязанцева.

история №1

Напомним, Евгений Горчаков доверил Сбербанку сто тысяч рублей, пенсионер копил их несколько лет. Открыл вклад, но когда пришел его забирать, с удивлением узнал, что деньги он якобы уже вывел со счета через мобильный банк.



Евгений Горчаков

Вот только никакими онлайн-услугами пенсионер не пользовался, а в договоре вообще оставил только домашний номер телефона.

Советский районный суд Тулы встал на сторону Евгения Александровича. Однако Тульский областной суд это решение отменил, потому что банк не нарушил своей инструкции.

история №2

Такая же ситуация возникла и у пенсионерки Алевтины Рязанцевой. Она тоже открыла вклад в Сбербанке, куда положила свои «кровные». А спустя несколько месяцев узнала, что деньги со вклада и пенсионного счета перевели на чужой счет через мобильный банк.

Женщина ничего о такой услуге не слышала, и даже картой не пользовалась. Суд также не увидел в действиях банка нарушения. Оказалось, деньги должны вернуть мошенники, которые обманным путем украли их у вкладчиков. Но увы, полиция не может установить преступника, поэтому уголовное расследование приостановили.